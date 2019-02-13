مسؤول ليبي يؤكد لـ"العين الإخبارية": مقتل مسؤول إعلام القاعدة في درنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد العقيد صلاح هويدي، مدير إدارة البحث الجنائي في ليبيا، الأربعاء، مقتل الإرهابي محمد المنصوري العبيدي، الشهير بـ"ديسكا"، أحد قادة ما يُعرف بـ"مجلس شورى مجاهدي درنة".

وأوضح هويدي لـ"العين الإخبارية"، أن القوات الأمنية عثرت على جثة "ديسكا" في أحد بيوت منطقة المدينة القديمة بمدينة درنة، خلال عمليات تمشيط لها.

ويعد ديسكا من أبرز قيادات ما يُسمى بـ"مجلس شورى مجاهدي درنة"، الموالي لتنظيم القاعدة؛ حيث كان المتحدث الإعلامي باسم المجلس الإرهابي.

وتابع هويدي أن القوات الأمنية والعسكرية تمكنت من قتل والقبض على عددٍ من الإرهابيين، كانوا يتحصنون بالمدينة القديمة، آخر معاقل الإرهابيين في مدينة درنة.





وأطلق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في مايو/أيار الماضي، عملية عسكرية لتحرير مدينة درنة من الإرهابيين الذين أحكموا سيطرتهم عليها، منذ الفوضى التي شهدتها البلاد، بعد أحداث فبراير/شباط 2011.

وتمكن الجيش في يونيو/حزيران الماضي من إعلان تحرير درنة من الإرهابيين، مع استمرار العملية العسكرية في منطقة المدينة القديمة، التي تحصن بها بعض الإرهابيين.

وفي 9 فبراير/شباط الجاري، أعلنت مديرية أمن درنة انتهاء العمليات العسكرية بالمدينة، وتحريرها بالكامل من الجماعات الإرهابية، معلنة بدء القوات مرحلة التطهير وملاحقة فلول الجماعات الإرهابية في المنطقة.





وخلال عملية تحرير درنة، تمكّن الجيش الوطني الليبي من القبض على أخطر الإرهابيين في تنظيم القاعدة في ليبيا، مثل "أمير تنظيم مرابطون" الإرهابي هشام عشماوي، أول المطلوبين في مصر، فضلا عن مقتل الإرهابي المصري الخطير عمر رفاعي سرور.