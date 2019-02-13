مسؤول أوروبي:التوصل لاتفاق بشأن تعديل توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز

أعلن المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ، ميغيل أرياس كانيتي، أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن تعديل توجيهات ​الاتحاد الأوروبي​ بشأن ​الغاز​. وقال: "لقد اتفقنا على قواعد جديدة لضمان امتثال خطوط الأنابيب مع البلدان الثالثة لتشريعات الاتحاد الأوروبي — لتحسين أداء سوق الغاز في الاتحاد الأوروبي وتعزيز التضامن".

وكانت ​المفوضية الأوروبية​ قد وافقت يوم 8 تشرين الثاني 2017 على مقترحاتها الخاصة بتعديل توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز. وأعلنت المفوضية بأن هدفها هو ضمان تطبيق المبادئ الرئيسية لتشريعات الطاقة للاتحاد الأوروبي على جميع خطوط أنابيب الغاز التي تمر عبر الاتحاد الأوروبي منه أو إلى دول ثالثة، بما في ذلك، مشروع خط الأنابيب "التيار الشمالي-2".