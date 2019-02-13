رئيس وزراء استراليا: اعادة فتح مركز احتجاز للمهاجرين في جزيرة كريسماس

أعلن رئيس الوزراء الاسترالي ​سكوت موريسون​ اعادة فتح مركز احتجاز للمهاجرين في جزيرة كريسماس النائية وذلك بعد اغلاقه قبل عدة اشهر. واتهم موريسون المعارضة بمحاولة "إضعاف حدودنا وتعريضها للخطر"، وقال إنه يتبنى "100 بالمئة" سلسلة توصيات صادرة عن ​الأجهزة الأمنية​ في البلاد لتعزيز الجهود لمنع وصول ​المهاجرين​ وطالبي اللجوء عن طريق البحر. وكان البرلمان قد تجاهل تحذيرات حكومية وأقر تشريعا يسمح للاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين في مراكز خارجية موجودة في جزيرة ناورو وجزيرة مانوس بالسفر إلى ​أستراليا​ لتلقي العلاج الطبي.

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