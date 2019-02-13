شرطة هايتي:فرار نزلاء أحد السجون اثناء تظاهرات مناهضة للرئيس

أعلنت ​الشرطة​ في ​هايتي​ أن جميع نزلاء أحد السجون تمكنوا من الفرار اثناء تظاهرات مناهضة لرئيس البلاد جوفينيل مويز تخللتها أحداث عنف. ولم تتضح بعد الظروف التي أحاطت بهروب المساجين من سجن البلدة. وظهرت عوائق في شوارع بعض مناطق العاصمة ومدن أخرى حيث طالب المتظاهرون الرئيس بالرد على تقارير حول سوء الإدارة واحتمال ​اختلاس​ أموال مخصصة للتنمية في هذه الدولة الكاريبية الفقيرة.

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