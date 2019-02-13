أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، أن بلاده ليست قلقة بشأن تهديدات الولايات المتحدة الأميركية بفرض عقوبات جديدة ضد موسكو.
وقال نيبينزيا: "يتحدثون عن هذا الأمر طوال الوقت، بالحقيقة لا نتابع هذه القضية، لأنها أصبحت مشكلة ثابتة، نحن لا نهتم لهذا الأمر". وأضاف "نحن نمر بهذه المرحلة منذ أربع سنوات".
كانت هذه تفاصيل خبر نيبينزيا: موسكو غير قلقة بشأن تهديدات واشنطن بفرض عقوبات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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