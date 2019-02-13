بعد تسليم التابلت.. 26 معلومة عن الامتحان الإلكتروني لـ"أولى ثانوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الامتحان التجريبي الثاني، المقرر عقده لطلاب الصف الأول الثانوي، مارس المقبل، في إطار التدريب على نظام التقويم الجديد، سيكون إلكترونيًا، عن طريق أجهزة "التابلت" الجاري توزيعها على الطلاب خلال الأيام الجارية.

يأتي هذا في إطار تطبيق النظام المعدل للمرحلة الثانوية، والذي يعتمد على إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله بـ12 امتحانًا تراكميًا على خلال المرحلة الثانوي، بمعدل 4 امتحانات خلال العام، يحتسب للطالب إعلى 6 منهم، ونظرًا لحداثة تطبيق نظام التقييم الجدد اعتبرت وزارة التربية والتعليم الصف الأول الثانوي عامًا تجريبيًا يشترط النجاح ولا يدخل مجموعه ضمن المجموع التراكمي للمرحلة.

وينشر الخليج 365 في السطور التالية 26 معلومة عن الامتحان الإلكتروني، وفق تصريحات وزير التربية والتعليم، والدكتورة دينا برعي، مستشار الوزير للتقويم والامتحانات:

1. الامتحان في منهج الفصل الدراسي الثاني، بدءًا من فبراير وحتى موعد عقده في مارس.

2. يهدف لتدريب الطلاب ولا يترتب عليه النجاح أو الرسوب.

3. الأسئلة تقيس الفهم والمهارات العليا للتفكير، وليس الحفظ والاستظهار.

4. تصميم الامتحان يستغرق أكثر من مرحلة أولها وضع بنك أسئلة يضم آلاف الأسئلة في كل مادة.

5. يحدد المركز القومي للامتحانات مواصفات الامتحان، ليتمكن النظام الإلكتروني من تصميم امتحانات مختلفة لكل مدرسة، ولكنها متفقة من ناحية المواصفات الفنية كالسهولة والصعوبة.

6. الامتحان يجرى على مستوى المدرسة.

7. ترسل المدرسة للمركز القومي للامتحان طلبًا بتصميم امتحان في مادة ما يؤديه الطلاب يوم وساعة محددة.

8. يرسل بنك الأسئلة الامتحان المصمم لأجهزة الطلاب مباشرة، في الموعد المحدد.

9. في حالة حدوث أي عطل في شبكة الانترنت، يمكن للمدرسة إلغاء الامتحان وتحديد موعد آخر لعقده.

10. محدد بزمن يتحكم فيه المركز القومي للامتحانات، ويغلق أمام الطالب بعد مرور هذا الزمن.

11. يتولى وضع الامتحانات إما مستشارو المواد او معلمون مختارون بعناية ومدربون، وليسوا أساتذة جامعات بعيدون عن التدريس بالمدارس.

12. الوزارة دربت أعضاء المركز القومي للامتحانات على طريقة التصميم الجديدة للامتحانات.

13. لن يتضمن أسئلة اختيارية فقط وهناك كتابة إنشائية، رسم، إجابات صوتية، وغير ذلك من خلال "التابلت".

14. الامتحان متصل بجهاز الطالب ولا يستطيع الطالب إرساله لأي شخص للإجابة عليه.

15. يمكن للطالب دخول الامتحان بالكتاب المدرسي.

16. عند انتهاء الطالب من الإجابة يضغط على Submit، لتشفر الإجابات ويعود الامتحان وإجاباته للنظام مرة أخرى.

17. يتولى النظام الإلكتروني توزيع الأسئلة على المعلمين في أماكن متباعدة للتصحيح.

18. أسئلة الاختيار من متعدد والصواب والخطأ تصحح إلكترونيًا.

19. الأسئلة المقالية ترسل لاثنين من المعلمين في مكانين متباعدين، دون الاطلاع على بيانات الطالب.

20. في حالة اختلاف الدرجات المقدرة من المعلمين تحستب الدرجة الأعلى للطالب أو يرسل السؤال لمعلم ثالث للفصل بينهما.

21. النتيجة تعلن للطالب على جهاز "التابلت" الخاص به.

22. بنك الأسئلة وإجابات الطلاب، في مكان آمن تمامًا، لا يستطيع أحد الوصول إليه أو اختراقه.

23. لا وجود للغش الإلكتروني أو التسريب مرة أخرى فالامتحان يرسل من بنك الأسئلة لجهاز الطالب في لحظة البدء.

24. تصميم الامتحان والتصحيح وإعلان النتيجة يجري بشكل إلكتروني تمامًا ولا تدخل لعنصر بشري.

25. إعادة النظر في الأزمنة المخصصة للإجابة على الامتحانات، مقارنة بالامتحان التجريبي الأول.

26. تهدف الوزارة تخليص الطلاب من الإجراءات الأمنية التي تحدث بامحانات الثانوية العامة، وتفتيش الطلاب والعصا الإلكترونية وغير ذلك.