«السترات الصفراء» تهز مكانة فرنسا كقبلة للمستثمرين

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لم تعد الأوضاع الحالية في فرنسا تدعم استمرارها كوجهة رئيسية لجذب استثمارات القطاع الخاص من كافة أنحاء العالم، لا سيما أن تظاهرات السترات الصفراء تستمر لأسبوعها الـ13.

لا شك أن التظاهرات والأحداث السياسية الأخيرة التي مرت بفرنسا كان لها تأثيرها الخاص على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، والتي ظلت على مدى عقود طويلة تبني سمعتها كوجهة جذب رئيسية للاستثمارات الأجنبية بشكل رئيسي. وعلى الرغم من الهدوء النسبي للأوضاع الحالية في فرنسا، فإن التظاهرات التي تزعمتها حركة "السترات الصفراء" كان لها تأثيرها الخاص على نفوس المستثمرين، والذين باتوا يرون الأوضاع في فرنسا غير مُحبذة لضخ أموالهم في المشروعات المختلفة بجميع أنحاء البلاد.

وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، أكد أن صورة "فرنسا السليمة" لا تزال راسخة في نفوس المستثمرين، إلا أنهم بدأوا يطرحون أسئلة مع وصول الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى الأسبوع الثالث عشر. على غرار أوروبا.. «السترات الصفراء» تغزو إسرائيل وقال لو ميير لوكالة "فرانس برس" ردًا على سؤال حول ما

وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، أكد أن صورة "فرنسا السليمة" لا تزال راسخة في نفوس المستثمرين، إلا أنهم بدأوا يطرحون أسئلة مع وصول الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى الأسبوع الثالث عشر. على غرار أوروبا.. «السترات الصفراء» تغزو إسرائيل وقال لو ميير لوكالة "فرانس برس" ردًا على سؤال حول ما إذا كانت المظاهرات الأسبوعية المعروفة التي تقودها "السترات الصفراء" ستؤثر سلبًا على الاقتصاد: "صورة فرنسا ما زالت سليمة، لكنني سأكون صريحًا هناك أيضًا أسئلة كثيرة يطرحها المستثمرون والقادة السياسيون والجهات الاقتصادية للقطاع الخاص".

وأوضح وزير الاقتصاد الفرنسي أنه لا يمكن المرور على الأمر دون تركيز وفحص دقيق، خاصة أن السمعة التي اشتهرت بها فرنسا كواحدة من أهم جهات جذب الاستثمارات العالمية في أوروبا، باتت الآن محاطة بسلسلة من التهديدات الخطيرة. وقال الوزير الفرنسي الذي تحدث على هامش قمة حكومية دولية في دبي، إن "الرد الشامل" على "عدم المساواة" و"الظلم" كان أمرًا مطلوبًا لإنهاء أي مخاوف بشأن الاستثمارات في فرنسا، إلا أن استمرار الأوضاع على حالها دون عودة الوتيرة المعتادة للبلاد، قد يؤثر بالسلب على الاقتصاد الفرنسي.

الأضرار التي قد تُلحق بالاقتصاد الفرنسي استطاعت أن تكشف عن إشارة نادرة للوحدة بين السياسيين، لا سيما مع العمليات التخريبية التي استمرت حتى وقت متأخر من يناير الماضي في العديد من أرجاء العاصمة الفرنسية باريس. الشرطة الفرنسية تواجه «السترات الصفراء» بالمدرعات وحاول حلفاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إظهار العديد من آثار التدمير التي حلَت بالأوضاع في العاصمة باريس، وقام عدد من المسؤولين بالتغريد على تويتر باستخدام صور الأضرار الناجمة عن الحرائق وأعمال العنف، في إشارة إلى الأضرار المتوقعة للاقتصاد الفرنسي في المستقبل.

ودافع لو ميير عن جهود ماكرون لتحويل الاقتصاد، كما شدد أيضًا على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام "لأولئك الذين يشعرون بالتهميش"، وهو الأمر الذي حاول ماكرون خلال الأسابيع القليلة الماضية اللعب على أوتاره، في محاولة لوأد الحركات الاحتجاجية التي هزت البلاد منذ منتصف ديسمبر الماضي. وقال لو ميير: "سنكمل هذا التحول لأنه بدأ يحقق نتائجه، بما في ذلك مستوى النمو الذي لا يزال ثابتًا على الرغم من عدم اليقين الأوروبي والعالمي".

وعلى الرغم من انخفاض الأرقام الخاصة بالمشاركين في مظاهرات "السترات الصفراء" عن الموجات الأولى التي انطلقت في نوفمبر من العام الماضي، ما زال عشرات الآلاف يتوافدون على المدن في جميع أنحاء فرنسا للاحتجاج على سياسات ماكرون. الإليزيه يتأهب لإصلاحات صعبة.. هل يغامر ماكرون بشعبيته؟ ووفقًا لرويترز، فإن الخسائر الأولية لأكبر 4 شركات في فرنسا، بلغت حوالي 120 مليون يورو، كما انخفضت توقعات نمو الناتج المحلي لفرنسا من 1.5 إلى 1.4% خلال العام الجاري، كما شهد شهير يناير الماضي أقل مشاركة للقطاع الخاص بفرنسا منذ 2015، وهو الأمر الذي دفع المسؤولين للاعتراف بصعوبة الوضع الاقتصادي الحالي.

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