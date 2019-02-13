ترامب:غير سعيد بالاتفاق التي توصل إليه مفاوضون بالكونغرس بشأن أمن الحدود

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه غير سعيد بالاتفاق التي توصل إليه مفاوضون بالكونغرس بشأن أمن الحدود الذي يتضمن تخصيص 1.37 مليار دولار فقط لإقامة سياج حدودي. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بخصوص الاتفاق "يجب أن أدرسه. لست سعيدا به".
وأضاف ترامب: "لقد قدم السيناتور ريتشارد شيلبي، الذي عمل كثيرا بهذا الصدد، إلي فكرة ومفهوم صفقة أمن الحدود وأنا آخذ في الاعتبار جميع الجوانب، مع العلم أن هذه (الأموال) سوف تكون مرتبطة بالكثير من الأموال من مصادر أخرى. لقد حصلنا على 23 مليار دولار لأمن الحدود، وبغض النظر عن الأموال المخصصة للجدار، يتم بناؤه الآن!".
وكانت مطالبة الرئيس ترامب في شهر كانون الأول الماضي بتخصيص 5.7 مليار دولار لبناء الجدار، رفضها الديمقراطيون في الكونغرس، قد أدت إلى إغلاق جزئي للحكومة لمدة 35 يوما انتهى الشهر الماضي دون حصوله على تمويل للجدار.
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