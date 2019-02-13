آخر تحديث: منذ 3 من الساعات و 23 من الدقائق المصدر: صحيفة السياسة الكويتية الكاتب: الخليج 365 عدد المشاهدات: 11

كشفت مصادر موثوقة لـ”السياسة”، ما دار خلف الكواليس في الأسابيع الأخيرة التي سبقت الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية، خصوصاً لجهة عدم إعادة تعيين يعقوب الصراف وزيراً للدفاع، المحسوب على “التيار الوطني الحر”، مشيرة إلى أن القرار بعدم التعيين جاء على خلفية عدم الارتياح الذي أبداه رئيس الجمهورية ميشال عون حيال الصراف خلال العامين الأخيرين، خصوصاً منذ أن علم بعلاقات الصراف مع الوحدة الأمنية التابعة لـ”حزب الله”، المعروفة بإسم الوحدة 900 ، وتحديداً مع الكادرين القياديين في الوحدة سعيد يوسف بيرم وحسن نزيه صالح، الذين تلقيا من الصراف معلومات حساسة تتعلق بعون وبقيادات الجيش اللبناني التي تواليه، ناهيك عن عدم قيام الصراف بتنفيذ مهام وزارته بشكل لائق. وقالت المصادر إن القشة التي قصمت ظهر البعير وأودت نهائياً بأية فرصة لإعادة تعيينه وزيراً للدفاع وشوهت صورته في صفوف قيادات الجيش اللبناني، كانت بعدما تأكد من عدم توزيره فقام بـ”الإنتقام” من عون ومن قيادات الجيش وسرب وقائع جلسة المجلس الأعلى للدفاع اللبناني يناير الماضي. المصدر: صحيفة السياسة الكويتية

كانت هذه تفاصيل خبر عون وراء عدم تعيين الصراف وزيراً للدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العنكبوت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.