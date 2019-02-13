المرصد السورى: داعش يمتلك نحو 40 طنا من الذهب سُرق من العراق وسوريا

أكد مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن أن هناك صيدا ثمينا سيكون بحوزة التحالف الدولى و"قوات سوريا الديمقراطية" بعد السيطرة على آخر جيوب "داعش" شرق الفرات.

ونقلت قناة العربية الإخبارية الليلة عن عبد الرحمن قوله إن نحو 40 طنا من الذهب موجود لدى تنظيم "داعش"، مشيرا إلى أنه سرق من العراق وسوريا وجرى تجميعه من كافة مناطق سيطرة التنظيم، مضيفا أن جزءا من الذهب جرى صقله فى الأراضى التركية وتمت إعادته إلى سوريا.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن، فى ديسمبر الماضي، أنه سيسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا لأن تنظيم داعش قد تعرض بالفعل للهزيمة من الناحية العملية، إلا أن الخبراء والمشرعين قالوا إن الانسحاب السريع قد يؤدى إلى زعزعة الاستقرار فى المنطقة وتعزيز قوة داعش، وتسببت استقالة جيمس ماتيس من منصبه كوزير للدفاع الأمريكى فى ارتفاع حدة المخاوف وهى خطوة ناجمة عن قرار ترامب بالانسحاب.

وحذر كبار مسؤولى الاستخبارات الأمريكية مجلس الشيوخ، الشهر الماضي، من احتمال عودة ظهور داعش دون ضغوط مستمرة، وهى وجهة النظر التى رددها تقرير حديث للمفتش العام للبنتاجون.