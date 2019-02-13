ترامب يقيل عضو الكونغرس الجديدة إلهان عمر " اعرف السبب"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اعتذار عضو الكونغرس الجديدة إلهان عمر عن إشارتها إلى أن زملاء لها يدعمون إسرائيل لأنهم يتقاضون أموالا منها، "أعرج"، موضحا أنها يجب أن تستقيل.

كانت النائبة الديمقراطية عن ولاية مينسوتا إلهان عمر، وهي واحدة من بين أول امرأتين مسلمتين تخدمان في الكونغرس، انتقدت في تغريدتين في نهاية الأسبوع الماضي لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية - الأميركية (أيباك).

وقالت إلهان إن "الأمر كله يتعلق بـ"رضيع أسرة بنجامين" المصطلح الذي يعني بالعامية الأميركية ورقة نقدية فئة 100 دولار.

ردا على سؤال حول من تعتقد أنه يدفع لأعضاء الكونغرس مقابل دعم إسرائيل، قالت إلهان "أيباك".

وفي السياق، قال ترامب للصحفيين في اجتماع للإدارة ، إن "معاداة السامية ليس لها مكان في كونغرس الولايات المتحدة".

وأضاف أنه أمر "مريع" ما قالته إلهان، "أعتقد أنها يجب أن تستقيل من الكونغرس أو يجب أن تستقيل بالتأكيد من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب. ما قالته متجذر في قلبها".

وتابع أن اعتذارها كان "أعرجا وهي لم تكن تعني كلمة واحدة".

كانت إلهان قد قالت إنها لم تكن لديها نية للإساءة إلى أي شخص، بما في ذلك اليهود الأميركيون، عندما أشارت إلى أن أعضاء اللوبي كانوا يدفعون للمشرعين لدعم إسرائيل.