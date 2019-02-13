الشرطة المغربية تعتقل 3 فرنسيين لاشتباهم فى الانضمام "لداعش"

عتقلت الشرطة المغربية 3 فرنسيين بمدينة سلا غربي البلاد، إثر الاشتباه في تورطهم في تمويل الإرهاب والارتباط بمسلحين ينشطون في تنظيمات متشددة.

وأورد بيان للشرطة المغربية، الثلاثاء، أن التحريات كشفت تواصل المشتبه فيهم مع مقاتلين من تنظيم "داعش " في سوريا والعراق، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وبحسب المصدر، فإن المعتقلين كانوا ييحاولون جمع تبرعات لفائدة متطرفين بغرض تمويل عمليات إرهابية داخل المغرب وخارجه.

وأورد البيان أن الموقوفين أحيلوا إلى النيابة العامة المكلفة مكافحة الإرهاب، بهدف استكمال التحقيقات معهم.

ومنذ الهجومين الانتحاريين فيالدرا البيضاء (33 قتيلا) عام 2003 وفي مراكش (17 قتيلا) في 2011، شدد المغرب إجراءاته الأمنية، وعزز تعاونه الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.