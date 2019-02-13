الإحتلال الإسرائيلي يرفض تسليم جثمان الشهيد فارس بارود بعد تشريحة

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين كريم عجوة بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أبلغته رفض تسليم جثمان الأسير الشهيد فارس بارود بعد انتهاء التشريح، بالرغم من وجود قرار من المحكمة بتسليمه.

وأوضح عجوة - في تصريحات له خلال تواجده في معهد الطب العدلي أبو كبير، حيث يجري تشريح جثمان الشهيد فارس بارود، بحضور الطبيب ريان العلي مدير عام الطب الشرعي الفلسطيني- أنه تفاجأ بقرار الشرطة الإسرائيلية، والتي أبلغته أنه سيتم تقديم طلب لمحكمة بئر السبع المركزية للنظر في قرار القاضي حول الموافقة على تسليم الجثمان.

وأكد عجوة أن محكمة بئر السبع وافقت في وقت سابق على طلب الهيئة بتشريح الجثمان وبعد ذلك تسليمه فورا، إلا أننا سنضطر لانتظار الرد على طلب شرطة الاحتلال للتراجع عن تسليم الجثمان.

وتم الإعلان مساء الأربعاء الماضي، عن استشهاد الأسير فارس محمد أحمد بارود (51 عاما) من مخيم الشاطئ غرب غزة، داخل سجون الاحتلال، بعد وقت قصير على نقله من معتقل "ريمون" إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي.

وقالت الهيئة: إن الأسير الشهيد بارود، لم تقدم له الرعاية الصحية المطلوبة، وبتاريخ 18/11/2018 أصيب بنزيف داخلي نقل إثره إلى مستشفى "سوروكا" مغمى عليه وخضع لمنظار، وتبين أنه يعاني من إشكالية بشريان يغذي الكبد، فتم استئصال هذا الشريان وجزء من الكبد.

يذكر أن الأسير الشهيد بارود اعتقل في مارس1991 ومحكوم بالسجن المؤبد بتهمة قتل مستوطن، وعانى من حرمان الزيارات منذ عام 2000، وتوفيت والدته دون أن تراه.