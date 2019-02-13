لافروف يحذر بومبيو من أستخدام العنف فى فنزويلا

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأميركي مايك بومبيو من أي تدخل بما في ذلك التدخل العسكري في الشؤون الداخلية لفنزويلا وذلك حسبما قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان عقب اتصال هاتفي بين الوزيرين.

وقال لافروف إن روسيا مستعدة لإجراء مشاورات بشأن فنزويلا وفقا لميثاق الأمم المتحدة. وذكر البيان أن لافروف انتقد أيضا خطط تشديد العقوبات الأميركية على روسيا بسبب تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال في إنجلترا وقال إن العقوبات الجديدة ستلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين. وسابقا، اتهم لافروف الولايات المتحدة، بـ"محاولة اغتصاب السلطة" في فنزويلا. وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في الجزائر، إن الولايات المتحدة "حاولت لعب دور المتحكم في مصائر دول ذات سيادة عدة مرات في الأشهر القليلة الماضية".

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