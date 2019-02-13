المرصد السوري: "داعش" يمتلك نحو 40 طنا من الذهب سُرق من العراق وسوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (أ ش أ):

أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن هناك صيدا ثمينا سيكون بحوزة التحالف الدولي و"قوات سوريا الديمقراطية" بعد السيطرة على آخر جيوب "داعش" شرق الفرات.

ونقلت قناة العربية الإخبارية عن عبد الرحمن قوله إن نحو 40 طنا من الذهب موجود لدى تنظيم "داعش"، مشيرا إلى أنه سرق من العراق وسوريا وجرى تجميعه من كافة مناطق سيطرة التنظيم، مضيفا أن جزءا من الذهب جرى صقله في الأراضي التركية وتمت إعادته إلى سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في ديسمبر الماضي، أنه سيسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا لأن تنظيم داعش قد تعرض بالفعل للهزيمة من الناحية العملية، إلا أن الخبراء والمشرعين قالوا إن الانسحاب السريع قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة وتعزيز قوة داعش، وتسببت استقالة جيمس ماتيس من منصبه كوزير للدفاع الأمريكي في ارتفاع حدة المخاوف وهي خطوة ناجمة عن قرار ترامب بالانسحاب.

وحذر كبار مسؤولي الاستخبارات الأمريكية مجلس الشيوخ، الشهر الماضي، من احتمال عودة ظهور داعش دون ضغوط مستمرة، وهي وجهة النظر التي رددها تقرير حديث للمفتش العام للبنتاجون.