بالصور.. التعليم تُسلم أجهزة التابلت في "نص الليل" بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

سلمت مديرية التربية والتعليم في كفرالشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أجهزة التابلت للإدارات التعليمية الـ 13، بمحيط الفندق التعليمي التابع للمدرسة الفندقية بغرب مدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بقيادة وحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفرالشيخ، وقيادات المديرية، ومدراء الإدارات التعليمية، حيث جرى فرض كردون أمني حول الفندق التعليمي، أثناء إستلام مسئولي الإدارات التعليمية أجهزة التابلت.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، إن المديرية استلمت 21 ألفًا و 453 جهاز تابلت، وجرى تسليمها للإدارات التعليمية، تمهيدًا لتوزيعها على المدارس الثانوية، وخاصة لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات الإدارية بين ولى أمر الطالب وإدارة المدرسة.