استقالة إسماعيل إيميليان المستشار الخاص للرئيس الفرنسي

إيمانويل ماكرون فرنسا‬⁩ - خالد شقير أعلن إسماعيل إيميليان المستشار الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ‫ماكرون‬⁩، استقالته من منصبه. تأتي هذه الاستقالة بعد سيلفان فور، المستشار الإعلامي للرئيس الفرنسي، الذي أعلن مغادرته منصبه في الإليزيه نهاية يناير، والذي سبق وأن صرح

وهذه وقد بدأت المجموعة المقربة من ماكرون في التساقط واحد بعد الآخر بعد تدني شعبيته. للرئيس الفرنسي، الذي أعلن مغادرته منصبه في الإليزيه نهاية يناير، والذي سبق وأن صرحإنّه يريد التوجه نحو مشاريع مهنية أخرى، مع تكريس مزيد من الوقت لعائلته.وهذه وقد بدأت المجموعة المقربة من ماكرون في التساقط واحد بعد الآخر بعد تدني شعبيته.

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