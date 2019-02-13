أستراليا: بسبب مرشحة مسلمة.. بولين هانسون تخسر أنصارها

اتخذت بولين هانسون زعيمة حزب "أمة واحدة" خطوة غير عادية بانتقاد مرشحة مسلمة في مقطع فيديو في أعقاب ردود فعل غاضبة من مؤيديها

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - أدى اختيار "أمة واحدة" بقيادة بولين هانسون لسيدة الأعمال المسلمة إما إروس للترشح عن أحد مقاعد نيو ساوث ويلز إلى إثارة غضب الكثير من أنصارها الذين أعلنوا خروجهم من الحزب.

ونشرت هانسون فيديو يجمعها مع إروس لكنها فشلت في تحقيق الهدف حيث قال العديد من الأشخاص أنهم لن يدعموا الحزب مجددا.

وقال رجل: "بولين، لقد قمتي بالانتحار السياسي"، وكتب آخر: "لقد خسرتيني يا بولين. يؤسفني أنك كنتِ على الطريق الصحيح وانحرفتِ عن ذلك".

وحث جروب "بلو كرو" اليميني المتطرف أنصاره على فيسبوك بمقاطعة "أمة واحدة" بسبب اختياره مسلمة للترشح.

وفي أوائل فبراير، قال موقع ديلي ميل أستراليا إن مارك لاثام، قائد حزب "أمة واحدة بولاية نيو ساوث ويلز والقائد العمالي السابق سوف يختار إروس للترشح عن أحد مقاعد الولاية.

واتخذت بولين هانسون زعيمة حزب "أمة واحدة" خطوة غير عادية بانتقاد المرشحة المسلمة في مقطع فيديو في أعقاب ردود فعل غاضبة من مؤيديها.

واختار حزب أمة واحدة سيدة الأعمال المسلمة إيما إروس للترشح في انتخابات نيو ساوث ويلز المقبلة.

إروس، ٣٩ عاما، أم لاثنين من الأبناء، ولدت في أستراليا من أبوين لبنانيين، وتؤكد أنه لا مكان للشريعة في أستراليا كما تؤيد دعوات هانسون لحظر البرقع.

اتخذت بولين هانسون زعيمة حزب "أمة واحدة" خطوة غير عادية بانتقاد مرشحة مسلمة في مقطع فيديو في أعقاب ردود فعل غاضبة من مؤيديها

وظهرت هانسون مع إروس في الفيديو الذي تم التقاطه في سيدني حيث ذكرت السيناتورة الأسترالية أن المرشحة المسلمة "لن تقفز من السفينة".

وحذرت هانسون إروس من أي محاولة لفرض وجهات نظرها المتعلقة بالإسلام لافتة أن ذلك يمكن أن يسمح به في حزب العمال أو الخضر ولكن ليس في "أمة واحدة".

واستطردت: "لن يحدث ذلك لأنها لن تجد أي فرصة لفعل ذلك الأمر. وإذا ظننتي أنك قادرة على ذلك، فإنت تقللين من قدراتي".

وواصلت: "لم أعمل طوال تلك السنين حتى يأتي أشخاصا ساعدتهم على دخول البرلمان ويظنون أنهم قادرون على التحكم في".

يشار إلى أن هانسون سبق لها ارتداء البرقع في البرلمان في أغسطس 2017 لتسليط الضوء على جهودها لحظر الزي الإسلامي.

وأعلنت هانسون أنها قضت 20 عاما تحارب التطرف الإسلامي.

هانسون سبق لها ارتداء البرقع في البرلمان في أغسطس 2017 لتسلط الضوء على جهودها لحظر الزي الإسلامي

وأضافت: "من الذي ارتدى البرقع في البرلمان؟ من الشخص الذي قال إن الإرهابيين لا ينبغي عليهم المجئ إلى هنا؟ من الشخص الذي يقاتل من أجل تلك القضايا؟ إنه أنا".

في أوائل فبراير، قال موقع ديلي ميل أستراليا إن مارك لاثام، قائد حزب "أمة واحدة" بولاية نيو ساوث ويلز سوف يختار إروس للترشح عن أحد مقاعد الولاية.