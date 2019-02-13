إخراج جنين من رحم أمه وإعادته بعد إجراء جراحة دقيقة له

الأم أجرت مسحاً روتينياً كشف عن وجود عيب في الحبل الشوكي للجنين (التلغراف)

قامت مجموعة من الجراحين في لندن بإخراج جنين من رحم أمه لإجراء عملية جراحية دقيقة له قبل أن تتم إعادته مرة أخرى لحين اكتمال فترة الحمل.

وبحسب صحيفة الـ«تلغراف» البريطانية، فقد أجرى الجراحون العملية عندما وصلت الأم، التي تدعى بيتان سيمبسون، إلى الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل، بعد أن كشف مسح روتيني عن وجود عيب في الحبل الشوكي للجنين يسمى «السنسنة المشقوقة».

ويمكن أن تسبب هذه الحالة المرضية بعض الصعوبات في المشي، كما يمكن أن تسبب المراحل المتطورة منها شللاً للمريض.

وعند اكتشاف هذا العيب الخِلقي، خيّر الأطباء السيدة سيمبسون وزوجها كيرون بين مواصلة الحمل، أو إجهاض الجنين، أو إخراجه من الرحم لإجراء جراحة له ثم إعادته مرة أخرى، وقد وقع اختيار الوالدين على الخيار الأخير.

وقد أجرت الأم عدداً كبيراً من الفحوصات للتأكد من أنها وجنينها مؤهلان لهذه العملية الجراحية.

وتمكن الجراحون، الذين ينتمون إلى «كلية لندن الجامعية» ومستشفى «غريت أورموند ستريت»، من علاج الحبل الشوكي، ويؤمل الآن أن يولد الطفل بشكل صحي في شهر أبريل (نيسان) المقبل.

ويعتقد أن هذه المرة الرابعة التي تجرى فيها هذه العملية بالمملكة المتحدة.