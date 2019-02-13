مستخدم بشركة نقل الأموال يستولي على مبلغ 3 ملايين أورو

ألقت الشرطة الفرنسية، أمس الثلاثاء، بأميان شمال البلاد، القبض على مستخدم شركة نقل الأموال الذي استولى، أول أمس الاثنين، على مبلغ ثلاثة ملايين أورو .

وأوضحت وسائل إعلام فرنسية أنه تم اعتقال الشخص المعني، بعد ساعة من إعلان طلب شهود الذي أطلقته الشرطة، مشيرة إلى أنه تم العثور بحوزته على جزء كبير من المبلغ المسروق.

وكان الظنين البالغ من العمر 27 سنة ، قد اختفى صباح أمس الاثنين عند الساعة السادسة صباحا، على متن سيارة لنقل الأموال تابعة لإحدى الشركات، بينما كان اثنان من زملائه منهمكين في تزويد صراف آلي بالاوراق النقدية بأوبرفيليي بسين – سان دوني بالضاحية الباريسية.

يذكر أنه في نونبر 2009 ، استولى أحد الاشخاص المكلفين بنقل الاموال، يعمل لحساب نفس الشركة ، على مبلغ 11 مليون ونصف المليون أورو قبل أن يتم اعتقاله وإدانته بخمس سنوات سجنا.