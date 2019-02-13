يومان قبل الحفل في المغرب.. حملة ضد ماسياس مستمرة

عشية موعد تنظيم الحفل، الذي يرتقب أن يشارك فيه المغني إنريكو ماسياس بمدينة الدار البيضاء، أصدرت العديد من الهيئات نداء موجها إلى منظمي الحفل، المرتقب بعد غد الخميس، من أجل إلغائه بسبب مواقف ماسياس الداعمة لإسرائيل.

ووجهت عدة جمعيات مدافعة عن القضية الفلسطينية وشخصيات فكرية وثقافية رسالة إلى المشرفين على تنظيم الحفل، داعية إياهم إلى الانتباه إلى حقيقة إنريكو ماسياس، الذي يقدم نفسه داعية للسلام.

وتقول الرسالة إن هذا المغني «يدافع باستماتة عن الاحتلال الصهيوني لفلسطين، وعن جيشه بالخصوص…».

وتحدى الفنان الفرنسي، إنريكو ماسياس دعوات مقاطعته، وأكد أنه سيحضر للمغرب، من أجل إحياء حفل لعيد الحب بناريخ 14 فبراير في الدار البيضاء.

وقال إنريكو ماسياس في مقابلة تلفزية على “RMC”، إنه “لايهتم بالتهديد بالمقاطعة”، واصفا المغرب ببلد التسامح، وأنه لن يتراجع عن حفله بسبب بعض الأشخاص، مؤكدا “سأحل بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء بنفس التاريخ، أنا أعشق المغرب جدا”.

ونشرت “الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل” بلاغ قبل أكثر من شهر، تدعو فيه إلى مقاطعة حفل إنريكو ماسياس.