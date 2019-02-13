رئيسا فرنسا وإيطاليا يتحدثان هاتفيا بعد أزمة استدعاء السفير

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ):

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، هاتفيا مساء أمس الثلاثاء، بعد أن استدعت فرنسا الأسبوع الماضي سفيرها لدى روما عقب ما اعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية من جانب وزير إيطالي.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن بيان للرئاسة الفرنسية أن ماكرون وماتاريلا "أعادا التأكيد على أهمية العلاقات الفرنسية الإيطالية لكل من البلدين".

وأضاف البيان أن "فرنسا وإيطاليا اللتين أسستا أوروبا معا، لديهما مسؤولية خاصة للعمل معا للدفاع عن الاتحاد الأوروبي".

وكانت فرنسا استدعت سفيرها لدى إيطاليا للتشاور، الأسبوع الماضي، ردا على لقاء نائب رئيس الوزراء الإيطالي ، لويجي دي مايو، أعضاء من حركة "السترات الصفراء" التي تنظم احتجاجات أسبوعية منذ أكثر من 3 أشهر ضد حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.