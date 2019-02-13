نتنياهو يؤكد مسؤولية إسرائيل عن ضربة عسكرية في القنيطرة السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الثلاثاء مسؤولية إسرائيل عن ضربة عسكرية في محافظة القنيطرة بجنوب غربي سوريا أمس الأول الاثنين.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو: "نحن نعمل يوميا ، بما في ذلك أمس أول الاثنين ضد إيران. في كل وقت ضد إيران وضد محاولاتها لتثبيت نفسها في المنطقة".

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ذكرت أن الضربة الجوية أسفرت عن أضرار مادية فقط.

وقالت سانا إن قذيفة مدفعية من دبابة إسرائيلية "دمرت مستشفى ومرصدا" في المحافظة.

وقال مصدر في المحافظة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن دبابات إسرائيلية أطلقت خمس قذائف استهدفت المستشفى ومراكز للجيش السوري في المنطقة.

وتقع محافظة القنيطرة بالقرب من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.