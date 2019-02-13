8 قتلى في حادث مروري بالجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ): لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 9 آخرون بجروح الثلاثاء، إثر حادث اصطدام سيارة رباعية الدفع بحاجز رملي بإقليم تانزروفت/150 كم جنوبي بلدة رقان/ جنوبي الجزائر. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع قوله، إن الحادث وقع نتيجة "السرعة المفرطة".

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