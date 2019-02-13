شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم كاليفورنيا يلغي خط قطارات لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

ألغى حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافن نيوسم خططا لإنشاء خط سكة حديد كهربائي لقطارات فائقة السرعة بين لوس أنجليس وسان فرانسيسكو بسبب تكلفة المشروع.

وقال نيوسوم أمس الثلاثاء: "المشروع الحالي ، كما هو مخطط له ، سيكلف الكثير من المال وسيستغرق وقتا طويلا".

وأشار إلى أن الرؤية الموسعة بشأن القطارات فائقة السرعة التي تنقل الركاب من سان دييجو إلى سان فرانسيسكو ستحتاج إلى إعادة تقييم.

وذكرت تقارير إعلامية في كاليفورنيا أن التكلفة التقديرية للمشروع ارتفعت مؤخرا إلى 77 مليار دولار، كما تم تقدير مدة المشروع بـ 15 عاما.