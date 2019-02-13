محمد القرقاوي: القمة العالمية للحكومات تصمم ملامح مستقبل العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال محمد عبدالله القرقاوي، رئيس القمة العالمية للحكومات، التي انطلقت فعالياتها في 10 فبراير/شباط الجاري، بمشاركة أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، إن فعاليات هذا الحدث الضخم ترسم ملامح مستقبل العالم.

وركزت الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات على مناقشة مستقبل المجتمع الإنساني من خلال 7 توجهات مستقبلية أساسية هي: التكنولوجيا وتأثيرها على حكومات المستقبل والصحة وجودة الحياة والبيئة والتغير المناخي والتجارة والتعاون الدولي والتعليم وعلاقته بسوق العمل ومهارات المستقبل والإعلام والاتصال بين الحكومات والشعوب ومستقبل الأفراد والمجتمعات والسياسات.