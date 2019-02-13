جوايدو يحذر الجيش: منع المساعدات جريمة ضد الإنسانية

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حذر خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، اليوم الثلاثاء، الجيش الفنزويلي تحذيرًا شديدًا من منع دخول المساعدات الأجنبية للبلاد، معتبرا هذا التصرف «جريمة ضد الإنسانية»، إذ قال: «على النظام أن يدرك أن هناك مسؤوليات لا بد من تحملها، إنها جريمة ضد الإنسانية يا حضرة المسؤولين في القوات المسلحة»، جاء ذلك خلال مشاركتة في عيد قداس بكنيسة تقع بحي لاس مرسيدس في شرق العاصمة كاراكاس، مع زوجته فابيانا روزاليس وطفلتهما البالغة من العمر 20 شهرا، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.
وقال جوايدو الذي يتولى أيضا رئاسة الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تملك فيها المعارضة أكثرية: «إن العسكريين يتحولون إلى جلادين ومسؤولين عن أعمال إبادة عندما يغتالون شبانا متظاهرين، وعندما يمنعون دخول مساعدات إنسانية إلى فنزويلا». وطالب جوايدو، السبت الماضي، الجيش الفنزويلي بالسماح بدخول المساعدات
وقال جوايدو الذي يتولى أيضا رئاسة الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تملك فيها المعارضة أكثرية: «إن العسكريين يتحولون إلى جلادين ومسؤولين عن أعمال إبادة عندما يغتالون شبانا متظاهرين، وعندما يمنعون دخول مساعدات إنسانية إلى فنزويلا».
وطالب جوايدو، السبت الماضي، الجيش الفنزويلي بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى داخل بلاده.
وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن أول شحنة من المساعدات الإنسانية وصلت إلى الحدود مع كولومبيا إلا أن القوات المسلحة الفنزويلية منعتها من دخول البلاد.
وقال الرئيس «نيكولاس مادورو»، إنه ليس هناك أزمة إنسانية في بلاده كما أنه ليس هناك حاجة إلى المساعدات الأجنبية.
وتكدّست المساعدات الإنسانية الأمريكية الموجهة إلى فنزويلا في مستودعات على الحدود في كولومبيا. (التفاصيل)
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