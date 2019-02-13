انت الان تتابع جوايدو يحذر الجيش: منع المساعدات جريمة ضد الإنسانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حذر خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، اليوم الثلاثاء، الجيش الفنزويلي تحذيرًا شديدًا من منع دخول المساعدات الأجنبية للبلاد، معتبرا هذا التصرف «جريمة ضد الإنسانية»، إذ قال: «على النظام أن يدرك أن هناك مسؤوليات لا بد من تحملها، إنها جريمة ضد الإنسانية يا حضرة المسؤولين في القوات المسلحة»، جاء ذلك خلال مشاركتة في عيد قداس بكنيسة تقع بحي لاس مرسيدس في شرق العاصمة كاراكاس، مع زوجته فابيانا روزاليس وطفلتهما البالغة من العمر 20 شهرا، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.

وقال جوايدو الذي يتولى أيضا رئاسة الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تملك فيها المعارضة أكثرية: «إن العسكريين يتحولون إلى جلادين ومسؤولين عن أعمال إبادة عندما يغتالون شبانا متظاهرين، وعندما يمنعون دخول مساعدات إنسانية إلى فنزويلا». وطالب جوايدو، السبت الماضي، الجيش الفنزويلي بالسماح بدخول المساعدات