شكرا لقرائتكم خبر عن ماي تطلب من البرلمانيين «وقتاً إضافياً» لمحادثات بريكست والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (لندن)

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس (الثلاثاء)، أمام النواب أنها «بحاجة إلى وقت» لتبحث مع الاتحاد الأوروبي تعديل اتفاق بريكست بشكل يريح البرلمان، ما يضفي مزيدا من الغموض على تفاصيل خروج لندن من هذا التكتل.

ومنذ رفض النواب الاتفاق في يناير، تحاول ماي إعادة التفاوض مع بروكسل لبلورة صيغة جديدة للاتفاق، لكنها تصطدم برفض نظرائها الأوروبيين مع اقتراب استحقاق تنفيذ بريكست في 29 مارس.

وقالت أمام مجلس العموم «بعدما اتفقنا مع الاتحاد الأوروبي على نقاشات إضافية، نحن اليوم بحاجة إلى وقت لإنهاء هذه العملية (...) حين ننجز التقدم الضروري سنقترح تصويتا جديدا على الاتفاق»، من دون أن تحدد موعدا لذلك. وأوضحت أنها ستجري مباحثات جديدة مع بعض قادة الاتحاد الأوروبي طوال الأسبوع.