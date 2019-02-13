شكرا لقرائتكم خبر عن 76 ضحية لخروقات الحوثي منذ «هدنة الحديدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الحديدة) ارتفع عدد خروقات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إلى 1112 خرقًا بمحافظة الحديدة اليمنية، منذ سريان الهدنة في 18 ديسمبر الماضي، وحتى 9 فبراير الجاري. وأوضحت تقارير الرصد التي نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أمس (الثلاثاء)، أن تلك الخروقات أودت بحياة 76 مدنيًا وإصابة 492 آخرين، جراح بعضهم خطيرة. وبيّن التقرير أن خروقات مليشيا الحوثي مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة، وتستهدف منازل المدنيين والأماكن العامة ومواقع الجيش. وأكد التقرير استمرار تصعيد المليشيا، مشيرًا إلى استهدافها البعثة الدولية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم والمسؤولة عن إعادة الانتشار، واستهدافها أخيرًا للمطاحن التي تستخدمها الأمم المتحدة مخازن للقمح والدقيق والمواد الإغاثية الأخرى، وهو ما يعد استهتارًا بالمجتمع الدولي. وأضاف التقرير استمرار المليشيا في تعزيز مواقعها الدفاعية بشكل كبير، عن طريق زراعة الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية، معتبرًا أن المليشيا تهدف من خلال ذلك إلى استفزاز قوات الجيش الوطني اليمني، وتحالف دعم الشرعية في اليمن، في تعمد واضح منها لإفشال اتفاق ستوكهولم.

ارتفع عدد خروقات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إلى 1112 خرقًا بمحافظة الحديدة اليمنية، منذ سريان الهدنة في 18 ديسمبر الماضي، وحتى 9 فبراير الجاري. وأوضحت تقارير الرصد التي نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أمس (الثلاثاء)، أن تلك الخروقات أودت بحياة 76 مدنيًا وإصابة 492 آخرين، جراح بعضهم خطيرة. وبيّن التقرير أن خروقات مليشيا الحوثي مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة، وتستهدف منازل المدنيين والأماكن العامة ومواقع الجيش. وأكد التقرير استمرار تصعيد المليشيا، مشيرًا إلى استهدافها البعثة الدولية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم والمسؤولة عن إعادة الانتشار، واستهدافها أخيرًا للمطاحن التي تستخدمها الأمم المتحدة مخازن للقمح والدقيق والمواد الإغاثية الأخرى، وهو ما يعد استهتارًا بالمجتمع الدولي. وأضاف التقرير استمرار المليشيا في تعزيز مواقعها الدفاعية بشكل كبير، عن طريق زراعة الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية، معتبرًا أن المليشيا تهدف من خلال ذلك إلى استفزاز قوات الجيش الوطني اليمني، وتحالف دعم الشرعية في اليمن، في تعمد واضح منها لإفشال اتفاق ستوكهولم.

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