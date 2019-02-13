ترامب: يجب على إلهان عمر تقديم استقالتها

عبر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عن اعتقاده أنه يجب على النائبة الديمقراطية ​إلهان عمر​ الاستقالة بعد التصريحات التي أدلت بها عن جماعة الضغط المؤيدة ل​إسرائيل​ في ​الولايات المتحدة​.

وفي حديث للصحفيين في ​البيت الأبيض​، أوضح ترامب أنه ""ليس لمعاداة السامية مكان في ​الكونغرس الأميركي​".

ووجه الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء سهام النقد لإلهان عمر بسبب ما كتبته بأن لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية، وهي جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل، تدفع أموالا لساسة أميركيين لدعم إسرائيل، ما أدى إلى اعتذار عمر لاحقاً.