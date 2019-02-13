ماكرون وماتاريلا "يعيدان التأكيد على أهمية" العلاقات الفرنسية الإيطالية

أعاد الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ ونظيره الإيطالي ​سيرجيو ماتاريلا​ "التأكيد على أهمية" علاقاتهما الثنائية، على ما أعلنت ​الرئاسة الفرنسية​، بعدما توترت العلاقة بين ​باريس​ وروما بشكل غير مسبوق مؤخرا.

وذكرت الرئاسة الفرنسية، في بيان، أنّ الزعيمين أعادا خلال اتصال هاتفي "التذكير بأن ​فرنسا​ و​إيطاليا​ اللتين أسستا معا ​الاتحاد الأوروبي​، لديهما مسؤولية خاصة للعمل بشكل مشترك من أجل الدفاع عن الاتحاد واعادة احيائه".

واستدعت فرنسا سفيرها في إيطاليا بعد سلسلة تصريحات لمسؤولين إيطاليين، اعتبرتها باريس "مشينة" بحق الرئيس و​الحكومة الفرنسية​.

وساهم لقاء نائب رئيس الوزراء الايطالي وزعيم حركة "خمس نجوم" لويجي دي مايو مع ناشطين من "​السترات الصفراء​" في باريس في تدهور الموقف، بعدما اعتبرت باريس خطوة دي مايو "استفزازاً إضافياً وغير مقبول".