ماكرون وماتاريلا "يعيدان التأكيد على أهمية" العلاقات الفرنسية الإيطالية

أعاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا "التأكيد على أهمية" علاقاتهما الثنائية، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، بعدما توترت العلاقة بين باريس وروما بشكل غير مسبوق مؤخرا.
وذكرت الرئاسة الفرنسية، في بيان، أنّ الزعيمين أعادا خلال اتصال هاتفي "التذكير بأن فرنسا وإيطاليا اللتين أسستا معا الاتحاد الأوروبي، لديهما مسؤولية خاصة للعمل بشكل مشترك من أجل الدفاع عن الاتحاد واعادة احيائه".
واستدعت فرنسا سفيرها في إيطاليا بعد سلسلة تصريحات لمسؤولين إيطاليين، اعتبرتها باريس "مشينة" بحق الرئيس والحكومة الفرنسية.
وساهم لقاء نائب رئيس الوزراء الايطالي وزعيم حركة "خمس نجوم" لويجي دي مايو مع ناشطين من "السترات الصفراء" في باريس في تدهور الموقف، بعدما اعتبرت باريس خطوة دي مايو "استفزازاً إضافياً وغير مقبول".
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