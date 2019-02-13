لودريان: تدخل فرنسا عسكريا في تشاد جاء لوقف انقلاب عسكري

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن تدخل ​فرنسا​ عسكريا في تشاد، الأسبوع الماضي، جاء لوقف انقلاب عسكري كان سيطيح بالرئيس التشادي ​إدريس ديبي​.

ولفت لودريان إلى أن "مجموعة متمردة شنت في ​الجنوب​ الليبي الذي يعيش حالة عدم استقرار هجوما على تشاد، بهدف الاستيلاء على الحكم في نجامينا، بقوة ​السلاح​".

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي أن "الرئيس إدريس ديبي وجه إلينا رسالة خطية، طالبا التدخل لوقف الانقلاب الآتي من الجنوب الليبي، ولحماية بلده".