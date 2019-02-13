لودريان: تدخل فرنسا عسكريا في تشاد جاء لوقف انقلاب عسكري

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن تدخل فرنسا عسكريا في تشاد، الأسبوع الماضي، جاء لوقف انقلاب عسكري كان سيطيح بالرئيس التشادي إدريس ديبي.
ولفت لودريان إلى أن "مجموعة متمردة شنت في الجنوب الليبي الذي يعيش حالة عدم استقرار هجوما على تشاد، بهدف الاستيلاء على الحكم في نجامينا، بقوة السلاح".
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي أن "الرئيس إدريس ديبي وجه إلينا رسالة خطية، طالبا التدخل لوقف الانقلاب الآتي من الجنوب الليبي، ولحماية بلده".
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