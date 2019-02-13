نتانياهو: القوات الإسرائيلية نفذت ضربة جديدة في سوريا

اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أن "​القوات الإسرائيلية​ نفذت ضربة جديدة في ​سوريا​ المتحالفة مع ​إيران​".

وقال نتنياهو للصحفيين قبل التوجه إلى ​بولندا​ لحضور مؤتمر بشأن ​الشرق الأوسط​ "نقوم بعمليات كل يوم ضد إيران، بما في ذلك أمس. في كل وقت. ضد إيران وضد محاولتها ترسيخ وجودها في المنطقة".

وكان ​الجيش السوري​ قد اعلن أن ​طائرة​ إسرائيلية مسيرة أطلقت ​صواريخ​ قرب ​مستشفى​ مدمر وموقع مراقبة عسكري في محافظة ​القنيطرة​ الجنوبية، مؤكدا أنها سببت أضرارا مادية فقط.