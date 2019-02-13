نتانياهو: القوات الإسرائيلية نفذت ضربة جديدة في سوريا

اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن "القوات الإسرائيلية نفذت ضربة جديدة في سوريا المتحالفة مع إيران".
وقال نتنياهو للصحفيين قبل التوجه إلى بولندا لحضور مؤتمر بشأن الشرق الأوسط "نقوم بعمليات كل يوم ضد إيران، بما في ذلك أمس. في كل وقت. ضد إيران وضد محاولتها ترسيخ وجودها في المنطقة".
وكان الجيش السوري قد اعلن أن طائرة إسرائيلية مسيرة أطلقت صواريخ قرب مستشفى مدمر وموقع مراقبة عسكري في محافظة القنيطرة الجنوبية، مؤكدا أنها سببت أضرارا مادية فقط.
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