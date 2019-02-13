محافظة الوادي الجديد تستعد لتنفيذ مبادرة "100 مليون صحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخارجة - (أ ش أ):

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد اجتماعًا مساء اليوم للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة) للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، والتي ستنطلق المرحلة الثالثة منها في 7 محافظات ضمنها الوادي الجديد في الأول مارس وحتى نهاية أبريل القادم.

وأكدت نائب المحافظ- وفق بيان صادر أمس الثلاثاء- ضرورة الوصول إلى الأعداد المستهدفة، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية لما لها من تأثير كبير لدعوة المواطنين، وكذلك تكثيف الدعاية لنشر الوعي والتثقيف بأهمية المبادرة، وشددت على توفير كافة سبل الدعم لتحقيق النتائج المرجوة.

من جهتها، أوضحت الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزراة الصحة بالوادي الجديد أن المستهدف بالمحافظة هو 182 ألف مواطن، مؤكدة أن هذا المرض أصبح له علاج فعال ومتوافر ما يطمئن بعدم الخطورة في الكشف عنه بل الخطورة تكمن في عدم الوعي بمخاطرة في حال عدم الكشف عنه.

وأضافت أنه من الضروري طمأنة المواطن بأن الأدوات التي يتم الكشف عليه يتم استخدامها لمرة واحدة فقط‎؛ وأنه لا خطورة من خضوع المواطنين للفحص الطبي حفاظا على صحتهم.