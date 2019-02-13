ارتفاع الدين العام للولايات المتحدة إلى 22 تريليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قفز الدين العام الأمريكي إلى مستوى قياسي جديد مسجلا 22 تريليون دولار ، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

وأدت التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووافق عليها الكونجرس ذو الأغلبية الجمهورية في عام 2017 إلى زيادة الدين العام.

يذكر أن الدين العام الأمريكي يرتفع بشكل مستمر منذ عقود، وتزايدت وتيرة الارتفاع خلال السنوات الأخيرة في ظل رؤساء مختلفين.

وهناك خلاف بين خبراء الاقتصاد حول المدى المقبول لعجز الميزانية الأمريكية ومعدل الاقتراض الحكومي وحول النقطة التي يجب أن تكون مثار قلق بالنسبة لتأثير الدين العام على الاقتصاد الأمريكي بالفعل.

ويقول المنتقدون للسياسة الحالية إن النمو الاقتصادي المستمر للولايات المتحدة هو الوقت المناسب لتبني إجراءات تقشفية ولتوفير مساحة للحركة في حالة الأزمات.