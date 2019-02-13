محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان هيئة مراقبة الملاحة الجوية في بلجيكا "سكايز" إنه سيتم إغلاق المجال الجوي البلجيكي لمدة 24 ساعة اعتبارا من الساعة 10 مساء (2100 بتوقيت جرينتش) الثلاثاء نتيجة لإضراب عام على الصعيد الوطني.

كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: إغلاق المجال الجوي البلجيكي لمدة 24 ساعة نتيجة لإضراب عن العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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