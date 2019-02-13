المعارضة الفنزويلية تعرض على مادورو المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تدعو لها

محمد اسماعيل - القاهرة - روما- أ ش أ:

أعلنت المعارضة الفنزويلية أنه سيكون بإمكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تدعو المعارضة لإجرائها.

ونقلت قناة روسيا اليوم الليلة عن البرلماني رودريجو ديامانتي العضو في وفد المعارضة الفنزويلية الذي يزور إيطاليا حاليا قوله: "نحن نقف ضد النظام الحالي، الذي لا يمكن وصفه إلا بالدكتاتورية، وهدفنا إجراء انتخابات حرة وديمقراطية، سيكون بإمكان الجميع المشاركة فيها".

وأضاف أنه في حال قرر الحزب الاشتراكي ترشيح مادورو لهذه الانتخابات فمن حقه المشاركة فيها، واصفًا الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو العام الماضي، والتي فاز فيها مادورو بأنها "لم تكن حرة"، متهما السلطات بأنها "سجنت مرشحينا".

يذكر أن وفد المعارضة الفنزويلية التقى في روما أمس الاثنين، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، ووزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي، بالإضافة إلى ممثلي الفاتيكان، وذلك في سياق المساعي للحصول على دعم إيطاليا للمعارضة في فنزويلا، علما بأن القوى السياسية الإيطالية لا تزال منقسمة بهذا الخصوص، ولم تعترف روما بجوايدو رئيسا لفنزويلا.

وتشهد فنزويلا اضطرابًا سياسيًا متزايدًا بعدما أعلن زعيم المعارضة "خوان جوايدو" - في 23 من شهر يناير الماضي - نفسه رئيسًا انتقاليًا للبلاد.

وأعلنت دول عديدة من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بجوايدو رئيسًا لفنزويلا، فيما انتقد مادورو التحرك واصفًا إياه بانقلاب دبرته واشنطن وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.