احتجاز ستة أشخاص بتهمة الاعتداء على وزارة فرنسية خلال احتجاجات

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ):

أعلن مكتب المدعي العام في باريس اليوم الثلاثاء أنه تم احتجاز ستة أشخاص بتهمة اقتحام مقر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية خلال احتجاجات الشهر الماضي.

وتم نقل المتحدث، وهو الوزير بنجامين جريفو ، إلى مكان آمن بعدما استخدم أفراد رافعة لاقتحام الباب الرئيس للمبنى خلال احتجاج لحركة السترات الصفراء.

وقال ممثلو الاعاء إنه تم اعتقال أربعة أشخاص صباح اليوم الثلاثاء لتورطهم في الحادث كما تم احتجاز شخصين آخرين بعدما توجها للشرطة بعد استدعائهما.

وأدان رئيس الوزراء ادوارد فيليب ما وصفها بأنها هجمات على "أماكن رمزية لجمهوريتنا" و"الأماكن المادية التي تجسد ديمقراطيتنا" وأيضا الشرطة خلال الاحتجاجات.

واشتبك متظاهرون مع الشرطة يوم السبت حيث تردد أنهم حاولوا اقتحام بوابات الجمعية الوطنية في باريس.

وقال رئيس الجمعية الوطنية ريتشارد فيران يوم الجمعة إن منزله تعرض للحرق العمد.

وذكر فيليب أمام الجمعية الوطنية "الشعب الفرنسي لا يقبل هذا الهجوم على الجمهورية وعلى الديمقراطية".