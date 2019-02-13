مطربون تونسيون يغنون لأم كلثوم وعبدالحليم حافظ في معرض جدة للسياحة

جدة - ليندا سليم

تحل تونس ضيفة على معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته التاسعه الذي تنطلق فعالياته اليوم الأربعاء برعاية الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة وحضور الامير سعود بن جلوي مستشار امير منطقة مكة المكرمه ووكيل محافظ جدة بمشاركه 22دولة و200عارض

قال القنصل التونسي في جده السفير سامي السعيدي على ان مشاركة تونس في معرض جدة للسياحة والسفر تاتي في اطار العلاقات المتميزة التي تربط تونس بالمملكة العربيه السعوديه وشعبها لافتا الى ان تونس تعمل من اجل رفع عدد السياح

السعوديين لزيارة تونس والاطلاع على معالمها التاريخيه والاثريه وقضاء اجازات سعيده في ربوعهاوافاد ان الاستقرار والنمو الذي شهدته تونس رفع عدد السياح لتونس من مختلف انحاء العالم الى نحو ٨ ملايين وان عدد السياح من المملكه العربيه السعوديه وصل الى نحو 9ألاف من السعوديين عام 2018واشار القنصل التونسي الى ان تونس ستعرض في معرض جده الدولي للسياحة والسفر الكثير مما تتمتع به السياحة التونسيه من مقومات متعددةمنها سياحة المنتجعات والسياحه العلاجيه والاستشفاء والسياحة الصيفيه والشتويه الى جانب ما تتميز به من طقس جميل ومعتدلواوضح ان تونس تدعو كافه الاسر السعوديه لزيارة تونس والاستمتاع بمناظرها الخلابهوكان القنصل التونسي سامي السعيدي بحضور ممثل وزارة السياحة: عامر بوزميطة، رئيس قسم الاسواق العربية بوزارة السياحة .شهد اللقاء اداء فنانين من تونس اغنيات لنجوم الغناء ام كلثوم و عبدالحليم حافظ والفنان محمد عبده ولطفي بوشناق واغاني من الفلكور التونسي نال اعجاب الحضوروسوف يشارك الفنانين التوانسه في معرض جده للسياحه لمده ٣ ايام ثم التقطت الصور التذكاريهواعرب المستشار الاعلامي عبدالعزيز الانديجاني عن شكره وتقديره للقنصل التونسي سامي السعيدي متمنيا لتونس وشعبها المزيد من الرفاهيه والاستقرار والازدهار