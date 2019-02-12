انت الان تتابع نتانياهو مخاطبا إيران: صواريخ اسرائيل تقطع "مسافات طويلة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مع جنود قرب قاعدة بحرية دفاعية في ميناء حيفا في 12 فبراير 2019

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء إن بامكان صواريخ بلاده "قطع مسافات طويلة" موجها تحذيرا جديدا الى إيران عشية انعقاد مؤتمر دولي حيث يتوقع التطرق الى الجمهورية الإسلامية.

وخلال زيارة لقاعدة بحرية في حيفا، أبدى نتانياهو "أعجابه" بما شاهده هناك.

وقال بحسب بيان أصدره مكتبه "انني معجب بكل ما رأيته هنا. طبعا، من المستحيل إظهار كل شيء، لكن هذه الصواريخ يمكن أن تقطع مسافات طويلة ضد أي عدو، بما في ذلك توابع إيران في منطقتنا" في اشارة الى حزب الله.

من المتوقع ان يشارك نتانياهو في مؤتمر دولي في وارسو الاربعاء يديره وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ويهدف الى "تعزيز مستقبل السلام والامن في الشرق الاوسط".

ولدى إعلانه انقعاد المؤتمر أوائل كانون الثاني/يناير، سلط بومبيو الاضواء على "النفوذ الايراني المزعزع للاستقرار" في المنطقة.

وكانت وجهة نظر الولايات المتحدة تقضي بممارسة ضغوط قصوى على إيران في المؤتمر الا انها واجهت صعوبات في إقناع الدول الأخرى ما دفع واشنطن ووارسو الى توسيع جدول الأعمال إلى قضايا تتعلق بالاستقرار الإقليمي.

لكن نتانياهو قال في الأيام الأخيرة إن وسائل مواجهة إيران ستكون الموضوع الرئيسي في المؤتمر.

ومن المتوقع ان تثير واشنطن اقتراحات للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وسيتحدث جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس دونالد ترامب، الخميس في هذا المؤتمر.