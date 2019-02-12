الان تتابع ألمانيا تغلق حضانة أطفال بسبب تبعيتها للإخوان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشفت تقارير ألمانية عن إغلاق الحضانة الإسلامية الأولى في ولاية راينلاند بفالتز الألمانية؛ بعد توافر معلومات وأدلة على انتمائها لجماعة الإخوان (الإرهابية).

ونقلت صحيفة “فرانكفورتر ألجماينه” اليومية واسعة الانتشار في ألمانيا، عن رئيس مكتب الشؤون الاجتماعية والشباب بولاية راينلاند – بفالتز ديتليف بلازك قوله: “تم سحب ترخيص العمل من حضانة النور بسبب الانتماء لجماعة الإخوان (الإرهابية)”.

وأضاف بلازك أن “الحضانة لم تعد قائمة وفق القانون الأساسي الألماني، ونحن نتدخل في حال كان القائمون عليها غير قادرين على تهيئة الظروف اللازمة لضمان مصالح الطفل”.

وأعرب رئيس مكتب الشؤون الاجتماعية والشباب عن أسفه لإغلاق الحضانة، رغم صدور تصريح إنشائها منذ فبراير/ شباط 2009، قائلا: “اضطررنا للوصول إلى قرار الغلق؛ بسبب دلائل واضحة بالانتماء لجماعة الإخوان”.

وأردف: “مع قرارنا بإغلاق الحضانة لكن سيتم منحها مهلة حتى نهاية مارس المقبل، كي يتسنى لأولياء أمور الأطفال إيجاد مكان آخر لهم”.

وأشار تقرير الصحيفة الألمانية إلى أن إغلاق حضانة للأطفال الذين يتراوح أعمارهم بين 3-6 أعوام، يعد المرة الأولى التي تحدث بولاية راينلاند بفالتز.

وتسعى السلطات الألمانية إلى دعم الإسلام الوسطي المعتدل ورموزه الكبيرة بعيدا عن منهج المتطرفين والجماعات الإرهابية.

وفي وقت سابق حذرت هيئة حماية الدستور “الاستخبارات الداخلية” الألمانية، وفق تقرير حديث بثته القناة الأولى للتلفزيون الألماني الرسمي (ARD)، من خطر جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بعد أن رصدت “تحركات مشبوهة” للجماعة شرقي البلاد تعمل ضد أمن البلاد، مؤكدة أن الإسلام بالنسبة للجماعة “ليس دينا بل هو أيديولوجية وأجندة سياسية”.