تحذيرات من منخفض جوي عميق على مصر والشام ومستجدات هامة في طقس اليمن

كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية و الطاقة، عدنان الشوافي، عن اضطرابات هامة في الطقس وتأثيراتها على دول الشرق الأوسط خلال الأيام القادمة.

و قال الشلوافي: بحسب متابعتنا لبيانات الأقمار الصناعية و خرائط و نماذج الطقس، اتضح وجود منخفض جوي متعمق في البحر المتوسط يتحرك نحو الشرق، يحمل السحب الماطرة و الرياح الباردة.

و أوضح أن التوقعات تشير إلى أن المعطيات الحالية، تجلب الأمطار و الثلوج و الرياح التي تصل بعض الهبات فيها لمستوى العاصفة ذلك على مناطق واسعة من الشرق الأوسط.

و لفت إلى أنه يتوقع خلال الخمس الأيام القادمة، و تحديد من الاربعاء 13 فبراير/شباط 2019، و حتى الاحد 17 من الشهر نفسه، ما يلي:

اليمن

بشكل عام التأثيرات المباشرة ستكون، مع اختلاف كبير في بيانات خرائط نماذج الطقس، ونرجح التأثر بالنشاط المداري، و متوقع ان ترتفع معدلات سقوط الأمطار المتفرقة خلال الأيام القادمة مقارنة بالأيام الماضية، خصوصاً الخميس و الجمعة بأمطار متوسطة مع نشاط بعض الخلايا الغزيرة على المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية و مناطق واسعة من الهضاب الداخلية من صعدة إلى إب و حتى الضالع و بعض المناطق من مأرب.

متوقع ان تحظى محافظة ريمة و المناطق القريبة منها بمعدل هطول أعلى، مع توقعات تساقط زخات أمطار خفيفة و متفرقة على لحج و تعز و بعض السواحل الشرقية و الجنوبية (مناطق محدودة).

مصر

تتأثر مصر بشكل مباشر بمنخفض جوي من غد الأربعاء 13 فبرائر/شباط 2019، خصوصًا السواحل الشمالية، ما يهي الفرصة لهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح تتراوح سرعتها من 40 كم و أقصى هبات لها تصل إلى نحو 70 كم، ما سيرفع من أمواج البحر في السواحل الشمالية.

نوه المركز إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تلك التأثيرات تكون بدرجة رئيسية على المناطق و المدن على السواحل الشمالية، حيث تنخفض شدة الأمطار و الرياح بالتدريج كلما اتجهنا نحو المناطق الوسطى و تقل كلما كانت المنطقة اقرب الى جنوب مصر، حيث تنشط الرياح المثيرة للأتربة في تلك المناطق.

الشام

تتأثر معظم مناطق الشام بمنخفض جوي، خصوصا الساحلية و المرتفعات الغربية للشام “لبنان، فلسطين، غرب الاردن، غرب سوريا” بدرجة رئيسية من الخميس القادم، حيث يجلب الامطار الغزيرة التي تسبب السيول و الفيضانات، و متوقع تساقط الثلوج على الجبال و المرتفعات التي ترتفع نحو 1 كيلو متر عن سطح البحر خصوصاً في لبنان و غرب سوريا، كما تنخفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ على الشام بشكل عام.

العراق والخليج العربي

تتأثر العراق و الخليج بحالة اضطراب للطقس نتيجة التأثير المزدوج للنشاط شبة المداري و المنخفض الجوي القادم من المتوسط ما يعزز من تساقط الأمطار المتوسطة و الغزيرة و الثلوج على المناطق الشرقية للعراق و تساقط الأمطار على معظم المناطق الوسطى و الغربية العراقية.

بالنسبة للخليج متوقع أمطار بين متوسطة و خفيفة على بعض المناطق الشمالية و الوسطى و جنوب غرب السعودية مع نشاط بعض الخلايا لأمطار غزيرة، و من الجمعة و السبت القادمين، متوقع هطول أمطار متوسطة و خفيفة على شرق السعودية و الكويت و قطر و البحرين، و لكن التوقعات بمعدلات بين أمطار خفيفة و متوسطة على معظم المناطق.

تنبيهات عامة

بالنسبة للسواحل المطلة على البحر المتوسط في مصر و الشام خلال هذه الفترة ترتفع أمواج البحر و تتراوح بين 2 إلى 4 متر، لذلك ننصح بعدم التواجد على السواحل و على الصيادون عدم المغامرة في البحر، ما لم يكن لديهم معلومات كاملة عن تفاصيل الحالة الجوية، حيث يستطيع القارب و السفينة التعامل مع الظروف.

الامطار الغزيرة تسبب السيول و تعمل على تدني الرؤية الافقية، و عليه نحذر من التواجد بالقرب من مجاري السيول و فتح تصاريف المياه حتى لا تفاقم من أضرار الفيضانات، و توخي الحذر في القيادة في الطرقات، و ننوه الى التنبيه من تساقط الاحجار و الانزلاقات الصخرية في الطرق الجبلية.

انخفاض درجات الحرارة في شمال مصر و الشام و العراق، وعليه ننوه بأخذ الحيطة و الحذر من نزلات البرد على الأطفال و المسنين و على العاملين في الاماكن المكشوفة.

ندعو إلى متابعة الحالة عن كثب خلال الأيام القادمة و متابعة أخبار و نشرات الطقس المحلية و ما يستجد من تطورات أو تغييرات.