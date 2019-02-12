شكرا لقرائتكم خبر عن نتانياهو مخاطباً إيران: صواريخ إسرائيل تقطع «مسافات طويلة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (القدس المحتلة)

وجه رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم (الثلاثاء)، تحذيراً جديداً للنظام الإيراني، بالقول أن بامكان الصواريخ الإسرائيلية «قطع مسافات طويلة»، بما في ذلك إصابة توابع إيران في المنظقة، في إشارة إلى مايسمى بحزب الله في لبنان.

ومن المتوقع ان يشارك نتانياهو غداً (الاربعاء) في مؤتمر دولي بالعاصمة البولندية وارسو يديره وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، ويهدف الى «تعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الاوسط».

ومن المتوقع ان تثير واشنطن اقتراحات للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.