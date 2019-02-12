شكرا لقرائتكم اعتقال أكثر من 600 شخص بتهمة التورط بالانقلاب الفاشل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتقلت السلطات التركية 641 شخصاً للاشتباه بارتباطهم بمحاولة الانقلاب التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان في 2016، في عمليات دهم جرت الثلاثاء في أنحاء البلاد، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وتأتي هذه الاعتقالات بعيد إعلان النائب العام في أنقرة صباح الثلاثاء، أن المسؤولين أرسلوا إلى السلطات المعنية في 75 محافظة أسماء 1112 شخصا تجري تحقيقات بشأنهم للاشتباه بارتباطهم بالداعية الإسلامي فتح الله غولن وحركته. وتتهم أنقرة غولن بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل وهو أمر ينفيه الداعية المقيم في الولايات المتحدة.

وبدأت تركيا الثلاثاء إحدى أكبر عملياتها ضد معارضين، تشتبه بانتمائهم إلى رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب في 2016. وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن أنقرة أمرت باعتقال 1112 شخصا.

وبعد مرور عامين ونصف العام على محاولة الانقلاب، تأتي عملية الاعتقالات هذه، لتظهر أن السلطات التركية مصممة على عدم التهاون مع أنصار غولن المعارضين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يذكر أن غولن، الحليف السابق لأردوغان كان نفى تورطه في محاولة الانقلاب.

ويعيش غولن في المنفى الاختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999.

"اتهامات بسحق المعارضة"

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن عملية الثلاثاء مرتبطة باختبارات الشرطة عام 2010 لمن كانوا يسعون للحصول على منصب نائب مفتش الشرطة وسط اتهامات بأن بعضهم حصل على الأسئلة مسبقاً.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن الأحد أن البلاد ستشهد قريبا "عملية كبيرة" ضد أنصار غولن، قائلاً "..سنقضي عليهم".

يذكر أن حوالي77 ألفا سُجنوا في انتظار المحاكمة منذ محاولة الانقلاب، وما زالت الاعتقالات التي تجري على نطاق واسع مسألة روتينية ويومية.

كما اتخذت السلطات قرارات إيقاف عن العمل أو إقالة بحق 150 ألف موظف وعسكري.

ويواجه #أردوغان اتهامات من منتقديه باتخاذ الانقلاب الفاشل ذريعة لسحق المعارضة في حين تقول السلطات التركية إن الإجراءات ضرورية للتصدي لتهديدات الأمن القومي.