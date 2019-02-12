القضاة فهد وحمود وسعد تفقدوا قصر العدل في طرابلس واطلعوا على سير الأعمال

تفقّد رئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ القاضي ​جان فهد​ ومدعي عام التمييز القاضي ​سمير حمود​ ورئيس ​التفتيش القضائي​ القاضي ​بركان سعد​ وأعضاء المجلس، ​قصر العدل​ في ​طرابلس​. وكان في استقبالهم الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في الشمال القاضي ​رضا رعد​، مدعي عام الشمال القاضي نبيل وهبه، وقاضي التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار.

وجال الجميع في أرجاء القصر واطّلعوا على سير الأعمال، من ثمّ عقدوا اجتماعًا في مكتب الرئيس الأول رعد، وانضمّ اليهم قضاة التحقيق في الشمال ورؤساء المحاكم الاستئنافية وعدد كبير من القضاة في محافظتي الشمال وعكار.

واستمع فهد وأعضاء مجلس القضاء إلى حاجات المحاكم وسير الأعمال فيها، وأطلعهم فهد على خطة مجلس القضاء الأعلى الآيلة إلى تطوير وتحديث العمل القضائي في ما يتعلّق بالقضايا المدنية والجزائية، إضافة إلى تطوير قطاع المعرفة والتكنولوجيا في مرفق العدالة.