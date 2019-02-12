سجال بين السيد وخليل بسبب مسألة ميزانية الدولة والحسابات المالية

حصل سجال بين النائب جميل السيد ووزير المال علي حسن خليل أثناء جلسة مناقشة البيان الوزاري بسبب الحسابات المالية.
وكان السيد قد تحدث عن أن "خليل أوضح أن ميزانية الدولة فارغة ثم تبين أن هناك 600 مليار ليرة وأن الدولة لم تعط الأموال لمزارعي القمح في البقاع". لكن خليل اعترض وأكد أن كلام السيد غير صحيح ما أدى إلى حصول تلاسن بينهما، ليتدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري ويطلب من خليل تسجيل ملاحظاته حول كلام السيد وشرحها لاحقاً.
يذكر أن السيد كان قد أعلن عن عدم منحه الثقة للحكومة "بضمير مرتاح".
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