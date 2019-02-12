بري: رئاسة مجلس الخدمة المدنية قررت وقف المباراة بسبب عدم توظيف الفائزين

علق رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ على كلام النائب ​جميل السيد​ عن مباراة ​مجلس الخدمة المدنية​، معلنا أن "رئاسة مجلس الخدمة المدنية قررت وقف المباراة بسبب عدم توظيف الفائزين".

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