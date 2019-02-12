هادي طالب غريفيث بتواريخ ملزمة لتطبيق اتفاق ستوكهولم في اليمن

طالب الرئيس ​اليمن​ي ​عبدربه منصور هادي​، المبعوث الأممي إلى اليمن ​مارتن غريفيث​، خلال لقاء جمعهما بـ"تواريخ ملزمة لتطبيق اتفاق ​ستوكهولم​"، مشدّدًا على "ضرورة ممارسة الضغط الأممي والدولي تجاه من يعيق تنفيذه".

وركّز على أنّ "تنفيذ اتفاق ​الحديدة​ يمثّل الخطوة الأولى لإرساء معالم السلام وبناء الثقة المطلوبة، وأنّ دون ذلك لا جدوى من التسويف الّذي اعتادت عليه جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيون​)".

من جهته، أوضح غريفيث "أنّنا نعمل على إخلاء الموانئ وفتح الطريق إلى مطاحن ​البحر الأحمر​ في الحديدة، وتنفيذ خطوات اتفاق ستوكهولم كاملة، ومنها ما يتّصل بالجوانب الإنسانية وملف الأسرى والمعتقلين".