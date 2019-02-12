وزير خارجية تشاد: استئناف علاقاتنا مع إسرائيل لن يؤثر على موقفنا تجاه قضية فلسطين

أكد وزير خارجية تشاد، شريف محمد زين أن "استئناف علاقات تشاد مع ​إسرائيل​ لن يؤثر على موقف تشاد المبدئي من ​القضية الفلسطينية​"، مشيراً إلى أنه "كانت لدينا في السابق علاقات دبلوماسية مع إسرائيل حتى عام 1972، وقد قررنا قطعها منذ ذلك الحين تضامنا مع ​العالم العربي​ الذي كان ضحية هجوم، لكن منذ ذلك الوقت تغير الوضع وبعض الدول التي كنا أعربنا عن تضامننا معها عبر قطع العلاقات، بات لديها اليوم علاقات مع إسرائيل".

ولفت إلى "اننا قدرنا أن نستأنف علاقاتنا مع إسرائيل، لكن هذا لن يغير موقفنا من القضية الفلسطينية ومن عودة السلام الدائم والشامل في ​الشرق الأوسط​ بشكل عام بين العالم العربي وإسرائيل، انطلاقا من مبدأ المبادرة العربية لإقامة السلام مع إسرائيل من خلال إعادة الأراضي المحتلة".