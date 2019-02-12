النشرة: مقتل صحفيين فرنسيين بانفجار في قرية باغوز فوقاني بـريف دير الزور

أفاد مراسل النشرة في ​سوريا​، عن مقتل صحفيين اثنين من الجنسية الفرنسية وإصابة ثلاثة عناصر ‎من قوات سورية الديمقراطية اثر ​انفجار​ ​عبوة ناسفة​ في محيط قرية باغوز فوقاني بـريف ​دير الزور​ الجنوبي الشرقي، حيث كانوا يواكبون العمليات العسكرية الدائرة في المنطقة ضد ​تنظيم داعش​.

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